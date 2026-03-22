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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall

Attendorn (ots)

Attendorn. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen hat sich am 22.03.2026 gegen 02.35 Uhr im Bereich der Kölner Straße in Attendorn ereignet. Eine 28 jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem 28 jährigen Beifahrer die oben genannte Straße in Fahrtrichtung Olpe. Aus noch ungeklärter Ursache kam sie nach links von der Fahrbahn an und touchierte dort zunächst einen Baum und dann eine Hausfassade. Die beiden Fahrzeuginsassen verletzten sich dabei leicht. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden im mittleren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Leitstelle Olpe
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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