Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Radfahrer verletzt sich

Olpe (ots)

An der Kreuzung Bergstraße / Kolpingstraße wurde ein 35-Jähriger am 18. März Opfer einer Unfallflucht. Gegen 14.50 Uhr fuhr der Mann mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Richtung Kolpingstraße. Ein dunkler PKW, der in Richtung Günsestraße fuhr, passierte die Bergstraße von links. Um eine Kollision zu vermeiden musste der Radfahrer so stark abbremsen, dass er nach eigenen Angaben über den Lenker seines Zweirads stürzte. Er zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wollte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

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