Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Pkw überschlägt sich - Fahrer schwer verletzt

Remda (ots)

Am Mittwoch, dem 25.02.2026, gegen 11:30 Uhr befuhr ein 85-jähriger Autofahrer die L 1050 aus Richtung Remda in Richtung Breitenherda. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und geriet in den Straßengraben. Dort prallte das Fahrzeug gegen ein Rohr der Straßenentwässerung, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell