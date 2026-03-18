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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Unfallflucht mit einem Verletzten

Drolshagen (ots)

Am 17.03.2026 gegen 8:20 Uhr wurde ein 12-Jähriger Opfer einer Unfallflucht. Nach eigenen Angaben war der Junge zu Fuß entlang der Straße "In der Sengenau" am Kreisverkehr zur "Hagener Straße" unterwegs. Der 12-Jährige wollte die Straße an einem Fußgängerüberweg überqueren. Als er sich daran machen wollte den Fußgängerüberweg zu betreten, kam ein Auto aus der Straße "In der Sengenau" und touchierte den Jungen an der Hüfte. Dadurch verletzte sich der Junge leicht. Der Fahrer des Wagens fuhr ungebremst weiter, um in die "Hagener Straße" in Richtung eines dort ansässigen Supermarktes abzubiegen. Es soll sich nach Angaben des 12-Jährigen um einen Mann gehandelt haben. Dieser soll ca. 50-60 Jahre alt sein und graues, lichtes Haar haben. Bei dem Pkw handelte es sich mutmaßlich um einen grauen "Toyota". Außerdem soll der Fahrer eines weißen Mercedes Lieferwagen den Unfall gesehen haben. Der Junge wurde später in einem Krankenhaus untersucht.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen kann, wird gebeten sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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