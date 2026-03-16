Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit drei Verletzten

Lennestadt (ots)

Am 14.März kam es kurz nach Mitternacht zu einem Fahrzeugzusammenstoß in Maumke. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem PKW auf der Agathastraße in Richtung Maumker Straße. Auf letzterer war zeitgleich ein 42-Jähriger mit seinem Auto und einer Beifahrerin im Alter von 18 Jahren in Richtung Grevenbrück unterwegs. Auf der Kreuzung Maumker Straße / Agathastraße stießen beide Fahrzeuge aus bislang ungeklärter Ursache zusammen. Dabei zogen sich alle Unfallbeteiligten Verletzungen zu. Der 42-Jährige sowie seine Beifahrerin wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 19-Jährige wurde ebenfalls leichtverletzt, wollte aber auf eine Behandlung im Krankenhaus verzichten. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, da sie nicht mehr Fahrbereit waren. Der Sachschaden wird durch die Polizei aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich eingeschätzt.

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