Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zwei Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Kreis Olpe (ots)

An diesem Wochenende fielen zwei Fahrer auf, die wahrscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhren.

Olpe. In der Straße "In der Wüste" hielten Beamte am 14. März um 3.50 Uhr einen Autofahrer im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Dabei entdeckten sie Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum des 34-Jährigen, die durch einen positiven Drogenvortest gestützt wurden. Deswegen führten sie den Mann der Polizeiwache Olpe zu, veranlassten eine Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

Attendorn. Schon am 13. März gegen 16.28 Uhr wurden zwei E-Scooterfahrer ebenfalls im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich außerdem Hinweise, dass die 57-jährige Fahrerin des einen E-Scooters vermutlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Weil ein Drogenvortest positiv verlief, brachten Beamte die Frau zur Polizeiwache. Dort veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und fertigten eine entsprechende Strafanzeige.

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