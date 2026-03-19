Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Scooterfahrerin verletzt

Olpe (ots)

Am 18. März stieß ein Auto mit einem E-Scooter auf der Martinstraße zusammen. Die 26-Jährige Fahrerin des E-Scooters wollte mit ihrem Gefährt gegen 20.57 Uhr den Zebrastreifen des Kreisverkehrs Martinstraße/Günsestraße überqueren. Es kam zur Kollision mit dem Auto eines 23-Jährigen, der zur selben Zeit den Kreisverkehr in Richtung der Innenstadt verlassen wollte. Die Frau wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen unteren vierstelligen Geldbetrag.

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