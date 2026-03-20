Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Auto mit Anhänger und PKW stoßen zusammen

Lennestadt (ots)

Am vergangenen Samstag, 14. März, kam es in Meggen um 9.42 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem anderen PKW mit Anhänger. Ein 22-Jähriger wollte mit seinem Auto und dem angehängten Anhänger aus der Meggener Straße an einer Ampel links in die Walzwerkstraße abbiegen. Ein 43-Jähriger war mit seinem Auto auf der Meggener Straße im Gegenverkehr unterwegs und wollte an der Ampel der Kreuzung geradeaus Richtung Altenhundem weiterfahren. Beide Fahrzeuge stießen auf der Kreuzung zusammen. Beide Männer gaben an bei Grün gefahren zu sein. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein geschätzter Sachschaden im oberen vierstelligen Eurobereich.

Wegen der Aussagen der beiden Unfallbeteiligten, sucht die Polizei aktuell nach Zeugen, die den Zusammenstoß beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 an die Polizei zu wenden.

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