Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Diebstähle aus unverschlossenen Autos

Lennestadt (ots)

In Grevenbrück kam es zwischen den frühen Morgenstunden des Freitags (20. März) und dem Vormittag des folgenden Samstags (21.März) zu drei Diebstählen aus Fahrzeugen.

Zwei der Fahrzeuge waren in der Straße "Kirchwiese" abgestellt. In einem der Fälle durchsuchte ein unbekannter Täter ein Fahrzeug in einer offenstehenden Garage und nahm daraus Kosmetikartikel sowie Münzgeld an sich. Aus dem zweiten Fahrzeug an der "Kirchwiese" stahl er ein Parfüm.

Ein weiterer Diebstahl wurde aus der "Lehmbergstraße" gemeldet. Hier hatte ein Unbekannter eine DashCam aus einem unter einem Carport abgestellten Auto entwendet.

In allen drei Fällen waren die Fahrzeuge unverschlossen abgestellt. Die Polizei rät allgemein Fahrzeuge ordnungsgemäß zu verschließen und keine Wertsachen im Auto zu lassen.

Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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