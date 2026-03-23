Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen nach Raub in Tankstelle gesucht

Finnentrop (ots)

Am Sonntag, 22. März, erhielten Polizeibeamte in Bamenohl Kenntnis von einem Raub in einer Tankstelle an der "Bamenohler Straße" in der Nähe der Einmündung zum "Killeschlader Weg". Ein Unbekannter hatte gegen 21.30 Uhr die Tankstelle betreten. Danach bedrohte er eine Mitarbeiterin unter Vorhalt einer mutmaßlichen Handfeuerwaffe und forderte Geld. Anschließend verließ er das Ladenlokal mit einem Geldbetrag im höheren dreistelligen Eurobereich und mehreren HHC Einweg Zigaretten (Vapes).

Der Mann war nach Angaben der Zeugin ca. 180 cm groß, zwischen 20-40 Jahren alt und von schmaler Statur. Im Gesicht trug er eine weiße Sturmmaske mit Schlitzen für Augen, Nase und Mund. Er war mit einer Blauen Jacke mit Kapuze sowie einer roten Jogginghose mit weißen Streifen, schwarzen Schuhen mit weißer Sohle und dunklen Handschuhen bekleidet. Außerdem trug er einen Rucksack mit schwarz/weiß/rotem Muster bei sich. Er soll mit Akzent gesprochen haben.

Nach der Tat flüchtete der Unbekannte fußläufig über das angrenzende Autohausgelände in Richtung "Bamenohler Straße/ Killeschlader Weg".

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

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