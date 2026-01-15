Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal-Henstorf. Zwei Verletzte bei Glätteunfall.

Lippe (ots)

Eine 18-jährige Autofahrerin aus Blomberg kam am Mittwochabend (14.01.2026; 18:50 Uhr) auf der Hillentruper Straße in Henstorf bei winterglatter Fahrbahn von der Straße ab. Sie prallte mit ihrem Nissan Micra in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Niedermeiner Straße gegen einen Baum. Sowohl die Fahrerin als auch ihre 17-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht; am Fahrzeug entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang auf der Hillentruper Straße machen können, werden gebeten, sich beim zuständigen Verkehrskommissariat unter (05231) 6090 zu melden.

