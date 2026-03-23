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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Auffahrunfall in Biggen

Attendorn (ots)

In Biggen auf der Finnentroper Straße (L539) kam es am 21. März gegen 20.53 Uhr zu einem Auffahrunfall. Zwischen dem Kreisverkehr "Zeppelinstraße/ Finnentroper Straße" und dem Abzweig in Richtung "Am Zollstock" war eine 19-Jährige mit drei Mitfahrern in Richtung Attendorn unterwegs. Als sie verkehrsbedingt bremsen musste, fuhr ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf ihr Fahrzeug auf. Eine Mitfahrerin der 19-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Den Sachschaden schätzt die Polizei aktuell im unteren fünfstelligen Eurobereich ein.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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