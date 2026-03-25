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Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schranke durchbrochen, eine Seniorin verletzt

Olpe (ots)

Ein Unfall mit einer verletzten Person ereignete sich am 24. März gegen 14.05 Uhr an einem Parkplatz an der Kurfürst-Heinrich-Straße. Eine 82-Jährige Autofahrerin hielt zuvor an der Schranke eines Parkplatzes an, um ein Parkticket zu ziehen. Aus bislang unbekannter Ursache betätigte sie allerdings das Gaspedal. Ihr PKW durchbrach die Schranke und kollidierte mit einem weiteren Fahrzeug, das anschließend in ein weiteres Auto geschoben wurde. Eine 87-Jährige, die sich zum Zeitpunkt des Aufpralls auf dem Beifahrersitz des Autos befand, mit dem der Wagen der 82-Jährigen zuerst kollidiert war, verletzte sich leicht durch den Unfall. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach ersten Schätzungen der Polizei liegt der Sachschaden im unteren fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe
Telefon: 02761 9269 2200
E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

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