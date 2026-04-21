Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Plaggenesch

Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

Coesfeld (ots)

Am Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Plaggenesch in Havixbeck einzubrechen. Hierzu gingen sie eine rückwärtig gelegene Eingangstür gewaltsam an. Augenscheinlich gelang ihnen jedoch nicht ins Innere des Gebäudes zu gelangen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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