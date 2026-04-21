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Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, Plaggenesch
Versuchter Einbruch in einen Kindergarten

Coesfeld (ots)

Am Wochenende versuchten bislang unbekannte Täter in einen Kindergarten auf dem Plaggenesch in Havixbeck einzubrechen. Hierzu gingen sie eine rückwärtig gelegene Eingangstür gewaltsam an. Augenscheinlich gelang ihnen jedoch nicht ins Innere des Gebäudes zu gelangen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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