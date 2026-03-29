Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Notaufnahme der GRN-Klinik Weinheim nach Wasserrohrbruch kurzzeitig außer Betrieb

Weinheim (ots)

Am Sonntag kam es gegen 12 Uhr im Bereich der Notaufnahme der GRN-Klinik Weinheim in der Röntgenstraße zu einem größeren Wasserschaden. Ursache war ein schadhaftes Rohr in der Zwischendecke des Krankenhaus. Betroffen waren rund 200 Quadratmeter im Erdgeschoss sowie etwa 50 Quadratmeter im Untergeschoss der GRN-Klinik.

Die Feuerwehr Weinheim leitete mit der Abteilung Stadt umgehend Maßnahmen zur Schadensbegrenzung ein. Mit drei Wassersaugern sowie einem Reinigungsgerät der Klinik wurden die unter wasserstehenden betroffenen Bereiche aufgenommen und getrocknet. Parallel dazu wurde gemeinsam mit der Haustechnik die Leckage lokalisiert und abgedichtet. Die Stadtwerke Weinheim unterstützten die Einsatzkräfte mit ihrer Abteilung Wasser ebenfalls vor Ort und stellten eine Rohrdichtmanschette bereit.

Ziel aller Maßnahmen war es, den Schaden so gering wie möglich zu halten und den Klinikbetrieb schnellstmöglich wiederherzustellen. Insbesondere die Funktionsfähigkeit der Notaufnahme hatte hohe Priorität. Für Patienten und Besucher kam es zu keinen größeren Einschränkungen.

Die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, der GRN Hausleitung, Pflegedienstleitung, Haustechnik und Stadtwerken verlief abgestimmt und strukturiert. Alle Beteiligten arbeiteten eng zusammen und stimmten die einzelnen Schritte fortlaufend ab. Dadurch wurde ein größerer Schaden verhindert und der vollständige Betrieb der Klinik zügig wieder gesichert.

Die Einsatzstelle wurde gegen 14:15 Uhr an die Haustechnik und die Klinikleitung übergeben. Diese kümmern sich um die Wiederinbetriebnahme der Notaufnahme. Alle weiteren Bereiche des Weinheimer Krankehaus befinden sich wieder im Regelbetrieb.

Die Feuerwehr war mit zwölf Einsatzkräften und vier Fahrzeugen unter der Leitung des stellvertretenden Feuerwehrkommandant Thomas Keller im Einsatz. Gegen 14:30 Uhr war für die Feuerwehr Weinheim der Einsatz beendet.

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