Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Schräger Ampelmast führt zu Einsatz an Straßenbahntrasse

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Weinheim (ots)

Die Feuerwehr Weinheim wurde am Dienstag, 24. März, gegen 11:30 Uhr zu einer Gefahrenstelle an der Kreuzung Stahlbadstraße und Cavaillonstraße alarmiert. Dort war ein Ampelmast in deutliche Schieflage geraten.

Nach erster Kontrolle durch eine von der Stadt Weinheim beauftragte Fachfirma stellte sich heraus, dass der Mast nicht mehr standsicher war und umzustürzen drohte. Die Feuerwehr sicherte den Mast zunächst mit einem Mehrzweckzug und sperrte den Gefahrenbereich weiträumig ab. Da die Straßenbahnlinie unmittelbar parallel zur Einsatzstelle verläuft, musste der Bahnverkehr während der Sicherungsmaßnahmen eingestellt werden.

Zur Gefahrenabwehr wurde die Rhein Neckar Verkehr GmbH nachalarmiert. Der Fahrstrom wurde abgeschaltet und die Oberleitung geerdet. Zusätzlich musste die Einfahrt in die Stahlbadstraße gesperrt werden. Für die weitere Bergung wurde die Lichtsignalanlage vollständig vom Stromnetz getrennt.

Im weiteren Verlauf brachte die Feuerwehr über die Drehleiter eine zusätzliche Sicherung am Mast an. Anschließend konnte dieser mit Unterstützung eines Ladekrans des städtischen Bauhofs kontrolliert angehoben werden. Vor dem endgültigen Ablegen musste der Mast durch Einsatzkräfte der Feuerwehr noch mit Trennschleifgerät abgetrennt werden.

Gegen 13:30 Uhr konnte der Straßenbahnverkehr wieder freigegeben werden. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten beendete die Feuerwehr den Einsatz gegen 13:45 Uhr. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Polizei, die Stadt Weinheim sowie die Rhein Neckar Verkehr GmbH übergeben.

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