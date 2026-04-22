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Polizei Coesfeld

POL-COE: Kreis/ Einbruchschutz - Tipps und Tricks vom Fach/Kriminalpolizei lädt Interessierte zum Vortrag und zur Beratung ein

Coesfeld (ots)

Ein Einbruch ist für viele Menschen ein großer Schock: Es werden nicht nur finanzielle und emotionale Werte in Form von Schmuck und Geld entwendet. Auch das Sicherheitsgefühl leidet.

Gemeinsam mit Fachbetrieben berät Kriminaloberkommissarin Katja Börsting, wie es möglich sein kann, mit mechanischer und elektronischer Sicherheitstechnik sowie richtigem Verhalten Einbrechern das Leben schwer zu machen.

Der Vortrag findet am Dienstag, 28.04.2026, um 17 Uhr in der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Bernhard-von-Galen-Str. 7a, 48653 Coesfeld statt.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich!

Weitere geplante Termine der Vortragsreihe:

   -	Dienstag, 30.06.26, 18 Uhr -	Montag, 31.08.26, 10 Uhr -	
Donnerstag, 15.10.26, 18 Uhr -	Montag, 14.12.26, 16 Uhr

Gruppen können zudem unter 02541 14 444 bei der Beratungsstelle für spezielle Vortragswünsche anfragen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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