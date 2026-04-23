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Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Schranke beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Lkw-Fahrer hat am Mittwoch (22.04.26) eine Schranke am Bahnübergang an der Kupferstraße beschädigt. Gegen 17.50 Uhr fuhr die blaue Zugmaschine samt blauem Anhänger in Richtung Rekener Straße. Der Fahrer missachtete die rote Ampel des Bahnübergangs und kollidierte mit der Schranke, worauf diese abriss. Daraufhin stieg der Fahrer aus, schaute kurz nach und fuhr dann weg. Der Fahrer ist laut eines Zeugen stämmig. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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