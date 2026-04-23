Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Nordlandwehr/ Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Frau. Gegen 16.50 Uhr befand sich ein 31-jähriger Motorradfahrer aus Dülmen am Mittwoch (22.04.26) im Kreisverkehr an der Nordlandwehr, Billerbecker Straße, als die unbekannte Autofahrerin ebenfalls von der Nordlandwehr einfuhr. Zur Verhinderung einer Kollision wich der Dülmener aus und stürzte. Dabei erlitt er Verletzungen, die durch den Rettungsdienst behandelt wurden. In ein Krankenhaus musste der 31-Jährige nicht.

Die Unfallbeteiligte konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - 50-55 Jahre - kurze dunkele Haare - schwarzer SUV

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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