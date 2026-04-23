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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, B235/ Fahrer mit Gespür für Wildunfallgefahr

Coesfeld (ots)

Lediglich drei von 142 gemessenen Fahrzeugen waren am Mittwochmorgen (22.04.26) während einer Geschwindigkeitskontrolle an der B235 in Olfen zu schnell. Die Polizei war dort, um auf die Wildunfallgefahr hinzuweisen. Die große Mehrheit der Fahrer war sich dieser an dem Morgen bewusst. Die Polizei im Kreis Coesfeld führt solche Kontrolle über das Jahr an verschiedenen Straßen durch, um die Wildunfallzahlen zu senken. Dabei geht es nicht nur um Geschwindigkeitskontrollen, sondern auch um Aufklärung. "Hier geht es nicht darum, die Verkehrsteilnehmer mit Kontrollen zu ärgern, oder sie zu belehren, sondern wir wollen verdeutlichen, dass es im schlimmsten Fall um die eigene Gesundheit gehen kann, sobald es zu einem Wildunfall kommt", so Polizeidirektor Thomas Eder, der ranghöchste Polizist im Kreis Coesfeld. Daher gebe es auch in diesem Jahr wieder Geschwindigkeitskontrollen und Aufklärung.

   Die Polizei rät:
   - Insbesondere morgens und abends sehr aufmerksam und mit 
     angepasster Geschwindigkeit zu fahren.
   - Halten Sie dabei den Fahrbahnrand ganz besonders im Auge. Die 
     Schilder "Wildwechsel" müssen unbedingt ernst genommen werden.
   - Auch die blauen Reflektoren an den Leitpfosten sind ein guter 
     Hinweis auf besonders betroffene Strecken.
   Wenn Wild bereits auf der Straße steht, gibt die Polizei folgende 
Tipps:
   - Lenkrad festhalten, abbremsen und gegebenenfalls abblenden und 
     die Hupe betätigen.
   - Fahrtrichtung behalten, auf keinen Fall ausweichen. Ein Unfall 
     mit Gegenverkehr oder der Aufprall auf einen Baum haben weitaus 
     schlimmere Folgen als eine Kollision mit einem Reh.
   - Steigen Sie nicht aus dem Fahrzeug aus, um Rehe von der Straße 
     zu locken.
   Wenn es zu einem Unfall gekommen ist:
   - Unfallstelle und sich selbst sichern (Warndreieck, 
     Warnblinkanlage, Warnweste), Unfallstelle räumen, wenn gefahrlos
     möglich auch das tote Tier von der Fahrbahn entfernen.
   - Polizei über den Notruf informieren (dazu besteht eine 
     gesetzliche Verpflichtung). Wenn das Tier noch weggelaufen ist, 
     auf keinen Fall einfach weiterfahren.
   - Den Kollisionspunkt genau merken. Das Tier hat garantiert 
     Verletzungen, unter denen es in den meisten Fällen qualvoll 
     verendet. - Ein durch die Polizei hinzugerufener Jäger wird sich
     auf die Suche nach dem Tier machen.

Link zur Wildunfall-Karte von Kreis Coesfeld und Polizei: https://coesfeld.polizei.nrw/artikel/wildunfaelle-im-kreis-coesfeld

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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