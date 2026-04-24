Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Schloßpark

Einbruch in ein geparktes Auto

Coesfeld (ots)

Die Seitenscheibe eines geparkten Autos auf dem Parkplatz am Schloss Nordkirchen schlugen am 23.04.2026, in der Zeit von 15.55 Uhr bis 16.25 Uhr, unbekannte Täter ein und entwendeten einen Rucksack mit Schulutensilien aus dem Kofferraum.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück - auch keine, die den Anschein erwecken, wertvoll zu sein oder Wertvolles zu beinhalten.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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