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Feuerwehr Mainz

FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Wohnungsbrand in Bretzenheim +++

Mainz (ots)

Aktuell befindet sich die Feuerwehr Mainz im Einsatz.

Ereignis: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Einsatzort: Backhaushohl, Mainz-Bretzenheim

Personenschäden: derzeit keine

Hinweise: Alarmzeit 17:56 Uhr

Pressesprecher:in vor Ort: Nein

Für weitere Informationen, wenden Sie sich bitte an das Pressetelefon der Feuerwehr Mainz unter 06131 - 12 4650.

Nach Einsatzende folgt eine ausführliche Pressemitteilung.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

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