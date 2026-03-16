FW Mainz: +++ Aktueller Einsatz der Feuerwehr Mainz: Wohnungsbrand in Bretzenheim +++

Mainz (ots) - Die Feuerwehr Mainz wurde am heutigen Samstagabend gegen 19:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Schusterstraße alarmiert. Hier kam es in einem Gastronomiebetrieb zu einem Fritteusenbrand, der jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern gelöscht werden konnte. Durch die Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrolliert und ...

mehr