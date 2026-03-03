Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Verkehrsunfall auf der A60 - Zwei Fahrzeuge beteiligt

Mainz (ots)

Am frühen Dienstagmorgen um 05:42 Uhr wurde die Feuerwehr Mainz auf die Bundesautobahn 60 in Fahrtrichtung Bingen alarmiert. Im Autobahnkreuz Mainz-Süd, kurz vor der Abfahrt auf die Bundesautobahn 63, hatte sich ein Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW ereignet.

Beide Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt und konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen.

Seitens der Feuerwehr wurden die Sicherungsmaßnahmen der Polizei unterstützt. Durch die Polizei konnte zügig eine Fahrspur wieder freigegeben werden. Nach Abschluss der Unfallaufnahme verließ der weiterhin fahrbereite LKW die Einsatzstelle selbstständig. Auch der fahrbereite, jedoch stärker beschädigte PKW wurde auf eine nahegelegene Sperrfläche verbracht.

Im morgendlichen Berufsverkehr kam es dadurch lediglich zu kurzzeitigen Verkehrseinschränkungen.

Im Einsatz befanden sich zehn Einsatzkräfte der Feuerwache 1 der Berufsfeuerwehr Mainz, fünf Einsatzkräfte der Autobahnpolizei sowie zwei Kräfte des Rettungsdienstes. Die ebenfalls alarmierten Kräfte der Feuerwache 2 sowie der Freiwilligen Feuerwehr Mainz-Bretzenheim mussten nicht mehr tätig werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell