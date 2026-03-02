PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Feuerwehreinsatz nach ausgelöster Brandmeldeanlage am Helmholtz-Institut der Johannes Gutenberg-Universität

Mainz (ots)

Am Montagvormittag wurde die Feuerwehr Mainz um kurz nach 10:30 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage am Helmholtz-Institut Mainz im Staudingerweg auf dem Campus der Johannes Gutenberg-Universität Mainz alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte machte sich ein Mitarbeiter bemerkbar und wies die Feuerwehr in die Lage ein. Aufgrund der Erstinformation, dass es im 1. Untergeschoss zu einer Rauchentwicklung gekommen sei, wurde das Einsatzstichwort durch den Einsatzleiter umgehend erhöht.

Die anschließende Erkundung ergab, dass in einem Versuchslabor ein Labortransformator in Brand geraten war. Ein Trupp unter Atemschutz verbrachte das betroffene Gerät ins Freie. Das Brandereignis konnte auf den Transformator begrenzt werden, eine Ausbreitung auf weitere Einrichtungsgegenstände oder Gebäudeteile fand nicht statt.

Zur Entrauchung des betroffenen Bereichs kamen im weiteren Einsatzverlauf zwei akkubetriebene Hochleistungsbelüftungsgeräte zum Einsatz.

Im Rahmen der Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass ein anwesender Brandschutzhelfer vor Eintreffen der Feuerwehr den Not-Aus-Schalter für den betroffenen Raum betätigt hatte. Das Gerät war somit stromlos geschaltet, wodurch das Schadensausmaß vermutlich auf den Transformator begrenzt werden konnte.

Insgesamt waren 17 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, zwei Kräfte der Polizei sowie vier Einsatzkräfte des Rettungsdienstes vor Ort. Verletzt wurde niemand.

Der Einsatz konnte nach Abschluss der Lüftungsmaßnahmen beendet werden.

Rückfragen bitte an:

Nur für Medienvertreter:Innen!

Landeshauptstadt Mainz
Feuerwehr
Telefon: 06131 - 12 4650
E-Mail: puma.feuerwehr@stadt.mainz.de
http://www.berufsfeuerwehr-mainz.de

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell

