Feuerwehr Mainz

FW Mainz: Fritteusenbrand in der Mainzer Altstadt

Mainz (ots)

Die Feuerwehr Mainz wurde am heutigen Samstagabend gegen 19:20 Uhr zu einer Rauchentwicklung aus einem Gebäude in die Schusterstraße alarmiert.

Hier kam es in einem Gastronomiebetrieb zu einem Fritteusenbrand, der jedoch noch vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern gelöscht werden konnte. Durch die Feuerwehr wurden die Räumlichkeiten unter umluftunabhängigem Atemschutz kontrolliert und anschließend mit einem Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Die Mitarbeiter aus der Küche wurden durch den ebenfalls anwesenden Rettungsdienst untersucht. Glücklicherweise gab es keine Verletzten.

Die zunächst aufgrund der Notrufmeldungen mitalarmierte Freiwillige Feuerwehr Mainz Stadt wurde an der Einsatzstelle nicht benötigt, besetzte aber für die Einsatzdauer die Feuerwache 2 und stellte somit den Grundschutz sicher.

Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit einem Fahrzeug sowie die Polizei mit 3 Streifenwagen im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Mainz, übermittelt durch news aktuell