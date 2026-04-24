Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Weseler Straße

Ladendieb flüchtet - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 23.04.2026, gegen 20.25 Uhr, Waren in einem niedrigen dreistelligem Wert aus einem Verbrauchermarkt in Buldern auf der Weseler Straße. Ein Angestellter sprach ihn nach dem Kassenbereich an. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige und ließ den Rucksack mit dem Diebesgut zurück. Er kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - ca. 1,80 Meter groß und 80kg bis 85kg schwer - trug einen Dreitagebart - bekleidet mit einer schwarzen Jacke mit Kapuze - sprach wenig Deutsch mit (vermutlich osteuropäischem) Akzent

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-79611.

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