Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus durch Steinwurf beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Mainzer Straße zu einer Sachbeschädigung. Laut den Mitarbeitern einer Kfz-Werkstatt, wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein auf dem Betriebsgelände abgestellter Bus beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Unbekannte einen Stein über den Zaun der Anlage und trafen die Seitenscheibe des Iveco-Omnibusses, welche hierdurch zu Bruch ging. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

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