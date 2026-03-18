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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bus durch Steinwurf beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es in der Mainzer Straße zu einer Sachbeschädigung. Laut den Mitarbeitern einer Kfz-Werkstatt, wurde zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 9 Uhr, ein auf dem Betriebsgelände abgestellter Bus beschädigt. Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Unbekannte einen Stein über den Zaun der Anlage und trafen die Seitenscheibe des Iveco-Omnibusses, welche hierdurch zu Bruch ging. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche verdächtige Personen beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 mit dem Altstadtrevier in Verbindung zu setzen. |kfa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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