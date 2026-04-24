Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/Polizei hebt Drogenlabor aus

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Coesfeld (ots)

Kriminalisten der Polizei Coesfeld haben ein Drogenlabor ausgehoben und Betäubungsmittel im Wert von ca. 200.000 Euro sichergestellt. Vorausgegangen waren Ermittlungen, die zu einem Durchsuchungsbeschluss gegen einen Mann aus Dülmen führten.

Am Mittwoch (23.04.) durchsuchten die Ermittler die Privatwohnung des Mannes sowie die dazugehörigen Kellerräume des Mehrparteienhauses und wurden fündig. Neben größeren Mengen unterschiedlicher Betäubungsmittel stießen sie auf ein Drogenlabor zur Herstellung von Amphetamin.

Insgesamt stellte die Polizei etwa 10 kg Drogen wie Cannabisprodukte, Kokain, Amphetamin und Methamphetamin, synthetisches Heroin und LSD sicher, zudem etwa 150 kg Chemikalien und weitere Rohstoffe zur Herstellung von Amphetamin.

Landrat Dr. Schulze Pellengahr freute sich über den Erfolg: "Dieser Ermittlungserfolg zeigt deutlich, dass unsere Polizei mit großer Professionalität und Ausdauer gegen Drogenkriminalität vorgeht. Mein ausdrücklicher Dank gilt allen eingesetzten Kräften für die engagierte und konsequente Arbeit."

Thomas Eder, Abteilungsleiter der Polizei, schloss sich dem Dank an: "Die Sicherstellung von Betäubungsmitteln in dieser Größenordnung verhindert ganz konkret, dass diese gefährlichen Stoffe in Umlauf gelangen. Das ist ein wichtiger Beitrag für die Sicherheit der Menschen im Kreis Coesfeld."

Der Beschuldigte wurde einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den Mann anordnete. Die Ermittlungen dauern an.

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