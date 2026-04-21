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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und erheblichem Sachschaden

Heidelberg (ots)

Eine leichtverletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am frühen Montagnachmittag im Stadtteil Pfaffengrund.

Eine 33-jährige Frau war kurz vor 15 Uhr mit einem BMW auf der Friedrich-Schott-Straße in Richtung Kurpfalzring unterwegs. An der Einmündung zum Kurpfalzring missachtete sie die Vorfahrt eines 34-jährigen Audi-Fahrers, der vom Kurpfalzring nach links in die Friedrich-Schott-Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei lösten im Audi alle Airbags aus.

Der 34-Jährige wurde durch die Airbags im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend wurde er mit leichten Verletzungen zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über die Art seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die 33-jährige Fahrerin des BMW sowie deren weiteren Fahrzeuginsassen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 35.000 Euro geschätzt.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 33-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen sie wird nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die weiteren Unfallermittlungen werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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