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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Straßenbahn entgleist nach Zusammenstoß mit Lkw - PM 1

Mannheim (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 10:45 Uhr stieß ein Lkw im Bereich der Feudenheimer Straße zum Übergang zur Straße Am Aubuckel mit einer Straßenbahn zusammen. Durch die Kollision entgleiste der vordere Teil der Straßenbahn. Nach ersten Erkenntnissen blieben sowohl der LKW-Fahrer als die etwa 30 Fahrgäste in der Straßenbahn unverletzt. Durch die Unfallaufnahme und Räumungsarbeiten kommt es vor Ort aktuell zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Ortskundige Verkehrsteilnehmende werden gebeten den Bereich großräumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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