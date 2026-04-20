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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Untersuchungshaft für renitenten Ladendieb

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 18 Uhr entwendete ein 28-Jähriger in einem Drogeriemarkt in den Mannheimer Planken Parfüm im Wert von über 700 Euro. Er verstaute das Diebesgut in einem Beutel und wollte das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen.

Im Ausgangsbereich sprach ihn eine Mitarbeiterin der Drogerie an, wonach der Dieb die Frau unvermittelt zu Boden stieß und samt Beute flüchtete.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige von einer Steife des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt in Tatortnähe entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Seine Beute hatte er noch bei sich.

Der 28-Jährige musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen und wurde am Sonntag dem Haftrichter beim Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen räuberischen Diebstahls. Der Tatverdächtige wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
René Dessoy
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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