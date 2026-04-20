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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/A656: Fast 30.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 23:20 Uhr entstand bei einem Auffahrunfall auf der A656 auf Höhe der Anschlussstelle Mannheim-Neckarau ein Sachschaden von fast 30.000 Euro.

Ein 58-jähriger Toyota-Fahrer war in Richtung Heidelberg unterwegs, als er sein Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste. Einer 47-jährige Renault-Fahrerin, welche hinter dem Toyota in gleiche Richtung unterwegs war, gelang es nicht mehr rechtzeitig zu stoppen und kollidierte mit dem Heck des Toyotas. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Renault wurde durch die Kollision jedoch so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Während der Unfallaufnahmen wurde der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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