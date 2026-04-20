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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Zimmerbrand in der Hauptstraße - Pressemitteilung Nr. 2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagmorgen gegen 4:15 Uhr geriet in einer Wohnung in der Hauptstraße von Brühl eine Matratze in Brand. Hierbei wurde der 53-jährige Bewohner leicht verletzt und musste mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert wurde. Sechs weitere Wohnungen mussten jedoch gewaltsam geöffnet werden, um sicherzustellen, dass sich in dem verrauchten Gebäude keine Personen befanden.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Neben der freiwilligen Feuerwehr Brühl befand sich auch die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Mannheim im Einsatz. Ersten Ermittlungen zufolge könnte eine Zigarette Ursächlich für den Brand gewesen sein.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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