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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: verlorene Achse verursacht Verkehrsunfall

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Durch eine verlorene Achse, die sich am Samstagabend auf der A 6 bei Schwetzingen von einem Anhänger gelöst hatte, wurde ein Verkehrsunfall mit mehreren beschädigten Autos verursacht.

Ein 69-jähriger Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Auto-Anhänger-Gespann auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs, als sich zwischen den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim und Mannheim/Schwetzingen plötzlich an dem Anhänger die Achse samt Rädern löste und unkontrolliert auf die Fahrbahn rollte. Die Achse kollidierte im weiteren Verlauf mit insgesamt neun Fahrzeugen, die hierdurch beschädigt wurden. Der Sachschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte allerdings bei mindestens 40.000 Euro liegen.

Alle beteiligten Fahrer und Fahrerinnen kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn in Richtung Mannheim zeitweise voll gesperrt werden. Dadurch ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Walldorf dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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