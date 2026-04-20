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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs

Heidelberg (ots)

Am frühen Montagmorgen war in Heidelberg ein betrunkener Autofahrer in Schlangenlinien unterwegs.

Ein Verkehrsteilnehmer meldete gegen 5:00 Uhr der Polizei einen Autofahrer, der in Schlangenlinie die Speyerer Straße stadteinwärts befuhr. Er habe das Fahrzeug in Höhe der Montpellierbrücke allerdings aus den Augen verloren. Durch eine Polizeistreife konnte das besagte Fahrzeug, ein Opel mit Freiburger Kennzeichen, jedoch wenig später auf der Ringstraße in Höhe des Römerkreises ausgemacht werden. Bei einer Hinterherfahrt wurden der Streifenbesatzung die Angaben des Anrufers bestätigt. Nach dem Gaisbergtunnel konnte der 38-jährige Fahrer gestoppt und kontrolliert werden. Dabei bemerkten die Beamten sofort deutlichen Alkoholgeruch im Atem des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Sein Fahrzeug wurde verkehrsgerecht abgestellt und der Mann musste auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben.

Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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