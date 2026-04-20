Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pfefferspray bei Auseinandersetzung eingesetzt - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13 Uhr kam es in der Kurfürsten-Anlage zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Personen, bei welcher auch ein Pfefferspray eingesetzt worden sein soll.

Ein Zeugen alarmierte die Polizei, nachdem sich die Auseinandersetzung bis zum Bahnhof verlagerte. Noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte gelang es einem noch unbekannten Tatverdächtigen zu flüchten. Er soll wie folgt ausgesehen haben:

Afrikanisches Erscheinungsbild, trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine rote Hose.

Ein 24-jähriger Mann wurde durch den Reizstoff leicht verletzt. Da sich die Hintergründe sowie die jeweilige Beteiligung der vier Personen noch nicht klären ließen, sucht das Polizeirevier Heidelberg-Mitte nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

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