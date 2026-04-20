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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/BAB 6: Reifenplatzer führt zu Unfall

Mannheim/BAB 6 (ots)

Aufgrund eines geplatzten Reifens kam es am frühen Sonntagmorgen auf der A 6 zwischen den Autobahnkreuzen Viernheim und Mannheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand.

Ein 24-jähriger Mann war kurz nach 4 Uhr mit seinem Mercedes auf der linken Fahrspur der A 6 in Richtung Heilbronn unterwegs. Plötzlich platzte ein Reifen am Fahrzeug, wodurch es sich nicht mehr steuern ließ. Der Wagen prallt zunächst gegen die linken Leitplanken und schleuderte in der weiteren Folge nach rechts und kollidiert dort ebenfalls mit den Leitplanken. Der Mercedes kommt schließlich auf dem Standstreifen, entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung, zum Stehen. Durch die Zusammenstöße wird das Fahrzeug stark beschädigt, unter anderem rissen die linken Räder ab. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 60.000 Euro geschätzt.

Der Fahrer und die weiteren Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten waren vorübergehend die rechte Fahrspur sowie der Standstreifen gesperrt. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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