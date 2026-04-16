Polizei Mettmann

POL-ME: Alleinunfall unter Alkoholeinfluss - 2604058

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Langenfeld / Solingen (ots)

An der Ortsgrenze von Langenfeld und Solingen-Ohligs kam es in der Nacht auf Donnerstag (16. April 2026) zu einem Verkehrsunfall.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen fuhr gegen 0:10 Uhr eine 34-jährige Kölnerin mit ihrem Mercedes AMG über die Ohligser Straße in Richtung Langenfeld. Hierbei soll sie nach Angaben von Zeugen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

Auf Höhe der Oststraße verlor die Fahrerin die Kontrolle über ihr Auto und prallte mit hoher Wucht in einen am Fahrbahnrand abgestellten Van der Marke "Iveco".

Ein Zeuge alarmierte umgehend die Polizei und Rettungskräfte. Als die Kräfte der Langenfelder Polizeiwache vor Ort eintrafen, stellten sie fest, dass die Fahrerin augenscheinlich versuchte, von der Unfallstelle davonzulaufen. Zudem stand sie merklich unter Alkoholeinfluss und war bei dem Unfall leicht verletzt worden. Sie wurde daher mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Da am Unfallort die Durchführung eines Atemalkoholtests nicht möglich war, wurde der Frau im Krankenhaus zur beweissicheren Dokumentation ihres Alkoholgehalts eine Blutprobe entnommen.

Die Polizisten beschlagnahmten den Führerschein der Frau und leiteten gleich mehrere Verfahren gegen sie ein.

Sowohl an dem Mercedes AMG als auch an dem Iveco entstand ein Totalschaden. Der Mercedes musste daher abgeschleppt werden, der Iveco konnte in der Nacht zunächst noch vor Ort verbleiben.

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