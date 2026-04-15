Polizei Mettmann

POL-ME: Autofahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2604054

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Haan (ots)

Im Haaner Ortsteil Gruiten ist am Mittwochmorgen (15. April 2026) ein 62-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Hierbei wurde der Mann schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Unfallermittlungen war der Haaner um kurz vor 8 Uhr mit seinem Citroen Berlingo über die Düsselberger Straße in Richtung Sinterstraße gefahren. Hierbei verlor der Mann, mutmaßlich verursacht durch einen internistischen Notfall, das Bewusstsein und geriet mit seinem Auto von der Straße, wo er letztlich unkontrolliert über einen Mittelinsel fuhr und gegen einen Baum am Straßenrand prallte.

Zufällig vorbeikommende Autofahrer befreiten den Mann aus dem Unfallfahrzeug und alarmierten die Rettungskräfte der Feuerwehr. Diese brachten den 62-Jährigen schwer verletzt zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus, wo der Mann letztlich stationär aufgenommen wurde.

Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei musste die Unfallörtlichkeit zur Dauer der Unfallaufnahme für den Verkehr sperren.

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