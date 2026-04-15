Polizei Mettmann

POL-ME: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten EC-Karten - 2604051

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Erkrath (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter betrogen am Dienstag, 14. April 2026, einen 86-jährigen Erkrather um zwei EC-Karten und erbeuteten so mehrere tausend Euro Bargeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen.

Folgendes war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14 Uhr erhielt der Senior einen Anruf auf seinem Festnetztelefon. In dem Gespräch gab sich ein unbekannter Mann als Mitarbeiter der Sparkasse aus und gab an, dass ein Unternehmen versuchen würde, große Geldbeträge vom Konto des Seniors abzubuchen. Der Unbekannte fragte den Erkrather nach EC-Karten und PIN-Nummern, die überprüft werden müssten. Kurze Zeit später erschien ein weiterer Täter an der Wohnungstüre des 86-Jährigen. Unter einem Vorwand nahm er die EC-Karten an sich und verließ die Wohnung im Bereich der Hüttenstraße in Erkrath-Hochdahl. Kurze Zeit später wurden mehrere tausend Euro vom Konto des Erkrathers abgehoben.

Der Erkrather alarmierte die Polizei und beschreibt den unbekannten Täter als:

- circa 1,70 Meter groß - kräftige Statur - südeuropäisches Aussehen - dunkle, kurze Haare - trug einen dunklen Kinnbart - trug dunkle Kleidung

Die Polizei in Erkrath bittet um Hinweise:

Wer hat im Tatzeitraum im Bereich der Hüttenstraße ungewöhnliche Beobachtungen gemacht und kann Angaben zu dem Täter machen? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.

Diesen aktuellen Fall nimmt die Polizei erneut zum Anlass um vor Betrugsarten aller Art zu warnen: Seien Sie skeptisch, wenn Sie Anrufe oder Nachrichten von unbekannten Nummern erhalten, in denen Sie nach Bankdaten, Geld oder Schmuck gefragt werden. Legen Sie einfach auf und machen Sie keine Angaben zu Ihren persönlichen Daten oder Ihrem Vermögen! Geben Sie unter keinen Umständen Ihre Bankdaten oder auch Ihre Girocard an Dritte heraus. Rufen Sie die echte Polizei in einem eigenständigen Telefonat von Ihrem Festnetztelefon unter der 110 an!

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