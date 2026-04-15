Polizei Mettmann

POL-ME: Renault Twingo gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604052

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Erkrath (ots)

In der Zeit von Montag, 13. April 2026, bis Dienstag, 14. April 2026, wurde in Erkrath-Hochdahl ein Renault Twingo entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Montagabend hat ein 38-jähriger Erkrather gegen 18 Uhr seinen schwarzen Renault Twingo zuletzt am Schlickumer Weg in Höhe der Hausnummer 23 geparkt gesehen. Am Dienstagmittag stellte er gegen 14 Uhr den Diebstahl des Fahrzeugs fest und alarmierte die Polizei.

Die Einsatzkräfte schrieben den 15 Jahre alten Kleinwagen mit Mettmanner Kennzeichen (ME) zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Schlickumer Weg etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath unter 02104 9480-6450 jederzeit entgegen.

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