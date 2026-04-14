Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2604049

Bild-Infos

Download

Hilden (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Montag, 13. April 2026, beschädigte eine 70-jährige Fahrerin eines Opel Grandland auf der Kirchhofstraße in Höhe der Hausnummer 30 ein unbekanntes Auto. Die Frau stieß beim Ausparken gegen einen älteren Opel. Weil sie dies in dem Moment nach eigenen Angaben nicht bemerkte, fuhr sie weiter, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Erst später meldete sie sich bei der Polizei, die nun nach der Fahrerin des älteren Opel sucht, der beschädigt wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell