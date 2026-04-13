Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2604047

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Kreis Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Velbert ---

In der Zeit von Samstag, 28. März 2026, bis Samstag, 11. April 2026, gegen 12:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in ein Einfamilienhaus an der Taubenstraße in Velbert-Mitte eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Es wurden mehrere hochwertige Handtaschen, Schmuck und Bargeld gestohlen.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Ratingen ---

In der Zeit von Freitag, 10. April 2026, gegen 13:15 Uhr, bis Montag, 13. April 2026, gegen 6:30 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Tiefgarage eines Rohbaus an der Homberger Straße in Ratingen-Ost eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam Zutritt und entwendeten diverse Werkzeuge.

Am Freitag, 10. April 2026, versuchte ein noch unbekannter Täter gegen 10:20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße "Zum Eigen" in Ratingen-West einzubrechen. Er beabsichtigte sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt zu verschaffen. Als er die Bewohnerin wahrnahm, flüchtete der Mann mit Sturmmaske in unbekannte Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtige Person mehr feststellen.

In Nacht auf Samstag, 11. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 19:20 und 0:40 Uhr in ein Reihenhaus an der Dümpelstraße in Ratingen-West eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch die Terassentür Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Haan ---

Am Freitag, 10. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen 18:30 und 19:40 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Flurstraße in Höhe der Erkrather Straße in Haan eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch ein Fenster Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Monheim am Rhein ---

In der Zeit von Donnerstag, 9. April 2026, gegen 15:45 Uhr, bis Freitag, 10. April 2026, gegen 7:30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täterinnen oder Täter auf noch unbekannte Weise Zutritt zu einem Baucontainer an der Humboldtstraße in Höhe der Hausnummer 8 in Monheim am Rhein. Sie entwendeten ein Messgerät und ein Anschlusskabel.

Am Sonntag, 12. April 2026, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter gegen 6:20 Uhr in einen Baumarkt an der Benzstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich gewaltsam durch eine Tür Zutritt und lösten dabei einen Alarm aus. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Einsatzkräfte keine verdächtigen Personen mehr feststellen. Es wurden Zigarettenpackungen gestohlen.

In der Zeit von Donnerstag, 9. April 2026, gegen 9 Uhr, bis Samstag, 11. April 2026, gegen 11 Uhr, sind noch unbekannte Täterinnen oder Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Kranichstraße in Monheim am Rhein eingebrochen. Sie verschafften sich auf noch unbekannte Weise Zutritt und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Was entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

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