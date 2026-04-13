POL-ME: Unbekannte werfen Stein auf Linienbus - 2604045
Erkrath (ots)
Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben am Samstag, 11. April 2026, einen Stein auf einen fahrenden Linienbus in Erkrath-Hochdahl geworfen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.
Folgendes war geschehen:
Gegen 20.50 Uhr war ein Linienbus der Linie 780 in Erkrath-Hochdahl unterwegs. Zwischen den Haltestellen Gretenberger Straße und Immermannstraße haben bislang unbekannte Täterinnen oder Täter mindestens einen Stein auf den fahrenden Linienbus geworfen. Der wenige Zentimeter große Stein durchschlug die Seitenscheibe des Busses und flog in den Fahrgastraum. Glücklicherweise wurden dadurch keine Fahrgäste verletzt.
Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise: Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht? Die Wache in Erkrath ist jederzeit unter der Nummer 02104 9480-6450 erreichbar.
Fragen bitte an:
Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann
Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028
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