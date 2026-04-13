Polizei Mettmann

POL-ME: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt - 2604042

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Velbert (ots)

Am Samstag, 11. April 2026, wurde eine 70-jährige Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in Velbert schwer verletzt. Sowohl das Motorrad als auch das beteiligte Auto waren nicht mehr fahrbereit und wurden anschließend abgeschleppt.

Das war nach ersten Erkenntnissen geschehen:

Gegen 9.50 Uhr war eine 53-jährige Frau aus Essen in ihrem Seat Arona auf der Werdener Straße in Richtung Essen unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur Kettwiger Straße ordnete sich die Essenerin auf die Linksabbiegespur ein. Als ihre Ampel Grün anzeigte, ließ sie die vorfahrtberechtigen Fahrzeuge, die die Werdener Straße in Richtung Velbert befuhren, passieren.

Als die Essenerin selbst zum Abbiegevorgang ansetzte, nahm sie ein entgegenkommendes Motorrad der Marke KTM zu spät wahr. Die 70-jährige Fahrerin aus Essen beabsichtigte mit dem Motorrad aus Richtung Essen nach rechts in die Kettwiger Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen dem Seat und der KTM, wodurch die 70-jährige Motorradfahrerin so schwer verletzt wurde, dass sie vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Fahrerin des Seat blieb unverletzt.

Es entstand ein hoher Sachschaden, beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

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