Polizei Mettmann

POL-ME: Motorrad gestohlen: Polizei bittet um Hinweise - 2604041

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Monheim am Rhein (ots)

In der Nacht auf Montag, 13. April 2026, wurde in Monheim am Rhein ein Motorrad der Marke BMW gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Am Sonntagabend stellte der 59-jährige Besitzer einer BMW F 800 GS gegen 17 Uhr sein Motorrad auf einem Parkplatz an der Alfred-Nobel-Straße in Höhe der Hausnummer 60 ab. In der Nacht auf Montag bemerkte er gegen 4 Uhr den Diebstahl der 16 Jahre alten Maschine mit Mettmanner Kennzeichen (ME) fest.

Die alarmierten Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und schrieben die Maschine zur internationalen Fahndung aus.

Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Alfred-Nobel-Straße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter 02173 9594-6350 entgegen.

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