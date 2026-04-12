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POL-ME: Taxifahrer beraubt: Polizei bittet um Hinweise - 2604039

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Ratingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 12. April 2026, wurde in Ratingen-Ost ein 75-jähriger Taxifahrer unter Vorhalt einer Schusswaffe von einem Mann beraubt. Trotz einer intensiven Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund eingesetzt wurden, konnte der Täter flüchten. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 2 Uhr stieg der Mann in Düsseldorf an der Nordstraße Ecke Schwerinstraße in das Taxi und bat um eine Fahrt nach Ratingen-Ost. Gegen 2:15 Uhr hielt der 75-jährige Taxifahrer auf Wunsch des Fahrgasts an der Straße "Rodeskothen" in Höhe der Hausnummer 6 an. Der Mann bedrohte den Taxifahrer mit einer Schusswaffe und forderte ihn dazu auf, ihm sein Portmonee zu geben. Mitsamt seiner Tatbeute von wenigen hundert Euro floh der Mann zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Taxifahrer blieb glücklicherweise unverletzt und alarmierte die Polizei.

Zahlreiche Einsatzkräfte begannen mit einer intensiven Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber und ein Polizeihund eingesetzt wurden. Der flüchtige Täter konnte leider trotzdem nicht mehr angetroffen werden. Er wird beschrieben als:

- ungefähr 35 Jahre alt - circa 1,70 bis 1,80 Meter groß - mit kräftiger Figur - ohne Bart - trug eine blaue Jeans, dunkle Jacke und schwarze Mütze mit weißem Zeichen auf der Stirn - sprach akzentfreies Deutsch

Die Polizei ermittelt und fragt:

Wer hat in der Nacht auf Sonntag etwas Verdächtiges an der Straße "Rodeskothen" in Ratingen oder an der Nordstraße Ecke Schwerinstraße in Düsseldorf beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter 02102 9981-6210 entgegen.

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