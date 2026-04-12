Polizei Mettmann

POL-ME: Brand in mobiler Toilettenkabine: Polizei bittet um Hinweise - 2604038

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Velbert (ots)

Am Freitag, 10. April 2026, brannte in Velbert-Langenberg eine mobile Toilettenkabine. Die Polizei ermittelt zur Brandursache und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 15:10 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zu dem Brand der mobilen Toilettenkabine an der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 6 gerufen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell löschen.

Kurz vor dem Brand wurde ein verdächtiger Mann beobachtet, der als zwischen 40 und 55 Jahre alt und mit Glatze beschrieben wird. Er trug eine blaue Jacke mit einem Symbol auf dem Rücken, eine dunkle Hose, weiße Schuhe und einen roten Rucksack in der Hand.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein und fragt:

Wer hat zur Tatzeit an der Hauptstraße etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit unter 02051 946-6110 entgegen.

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