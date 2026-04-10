Polizei Mettmann

POL-ME: Berufsinformationsveranstaltung - "Komm ins Team 110!" - Mettmann

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Mettmann (ots)

Wer eine umfangreiche und vielseitige Ausbildung, spannende und abwechslungsreiche Tätigkeiten und einen sicheren Job mit Perspektive und geregeltem Einkommen sucht, ist bei der Polizei NRW genau richtig.

Nur noch bis zum 8. Oktober 2026 können sich interessierte Bewerberinnen und Bewerber mit Abitur und voller Fachhochschulreife für ein duales Studium bei der Polizei bewerben. Diese Möglichkeit steht auch allen zur Verfügung, die eine mindestens zweijährige Berufsausbildung mit anschließender dreijähriger Berufstätigkeit vorweisen können. Die Frist bis zum Bewerbungsschluss läuft also!

Ein weiterer Weg zur Polizei führt neuerdings auch über die Fachoberschule Polizei, die von Bewerberinnen und Bewerbern mit mittlerem Schulabschluss besucht werden kann. Unter dem Begriff "next level" bietet die Polizei im Anschluss an die Fachoberschulreife ein duales Studium an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW an.

Um einen der landesweit 3.000 Studienplätze für den möglichen Studienbeginn am 1. September 2027 zu bekommen, können sich Interessente online unter www.genau-mein-fall.de bewerben. Bewerberinnen und Bewerber für die Fachoberschule Polizei können sich über www.genau-mein-fall.de/nextlevel bewerben. Unter beiden Links sind alle wichtigen Informationen zum Ablauf des Bewerbungsverfahrens sowie rund um das Studium und die Ausbildung an der Fachoberschule zu finden.

Für Bewerberinnen und Bewerber aus dem Kreis Mettmann stehen unsere Personalwerberinnen, Polizeihauptkommissarin Nicole Rehmann, und Jennifer Sa Galante Baasch zudem persönlich am

Donnerstag, 16. April 2026, 17 Uhr,

Adalbert-Bach-Platz 1, 40822 Mettmann

als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Sie geben Tipps und Auskünfte rund um die Bewerbung, das Studium und die beruflichen Perspektiven. Es wird um vorherige Anmeldung unter personalwerbung.mettmann@polizei.nrw.de gebeten. Die Veranstaltung ist kostenfrei.

Auch außerhalb der Inforunde ist die Personalwerbung über die oben genannten Kontaktdaten zu erreichen. Weitere Infos gibt es zudem im Internet unter www.genau-mein-fall.de.

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