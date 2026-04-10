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POL-ME: Verkehrsunfall an Autobahnausfahrt: zwei Autofahrer schwer verletzt - 2604034

POL-ME: Verkehrsunfall an Autobahnausfahrt: zwei Autofahrer schwer verletzt - 2604034
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Velbert (ots)

Am Donnerstag, 9. April 2026, kam es an einer Autobahnausfahrt in Velbert-Birth zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt wurden.

Das war nach den aktuellen Unfallermittlungen passiert:

Gegen 16 Uhr befuhr ein 57-jähriger Velberter mit überhöhter Geschwindigkeit mit seinem Mercedes CLK die Autobahnausfahrt Dreieck Velbert-Nord der A44 in Richtung Essen. Aus noch unbekannten Gründen stieß er gegen den Skoda Kamiq eines an der roten Ampel stehenden 42-jährigen Esseners bevor er im Kreuzungsbereich auf der Werdener Straße mit dem Mercedes CLS eines 25-jährigen Velberters kollidierte, der in Richtung Velbert-Mitte unterwegs war.

Das Auto des 25-Jährigen wurde gegen einen Ampelmast geschleudert. Er und der 57-jährige Velberter wurden schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht.

Die Polizistinnen und Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des 57-Jährigen und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Alle drei Autos wurden abgeschleppt und die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsmittel ab.

Fragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann
Polizeipressestelle
Adalbert-Bach-Platz 1
40822 Mettmann

Telefon: 02104 982-1010
Telefax: 02104 982-1028

E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de

Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/
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Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell

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